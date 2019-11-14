رياضة | عاجل.. حقيقة تأجيل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة تأجيل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن النادي لم يتلق أية مكاتبات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن إجراء أي تعديل على موعد مباراة النجم الساحلي التونسي الافتتاحية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وأوضح عبد الحفيظ أن موعد المباراة وفقًا للمكاتبة الرسمية التي وصلت النادي محدد لها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأهلي يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التي تصله.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

ويخوض الأهلي تدريباته بشكل يومي على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار المرحلة الثانية من الاستعداد للمنافسات المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية يوم 17 من الشهر الجاري وجاري الاتفاق على طرفها.

