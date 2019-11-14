رياضة | حمدي فتحي يقحم الأهلي في صراع ناري مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يقحم الأهلي في صراع ناري مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الأهلي، في البحث مبكرا، عن تدعيم قوي لخط وسط الفريق، عقب الإصابات التي ضربت نجما الشياطين الحمر، حمدي فتحي والذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة مع منتخب مصر الأول، بعد أيام من إصابة من محمود بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وطلب السويسري فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، ضم لاعب خط وسط مميز لتأمين هذا المركز، خاصة وأن كبر سن حسام عاشور لن يمكنه من القيام بنفس الدور الذي كان يقوم به في السابق، بالإضافة إلى أن أليو ديانج لم يشارك بشكل أساسي كافي، ويبقى السولية العنصر الأساسي الأبرز، وفي حالة تعرضه لإصابة أو إيقاف سيكون هناك أزمة.

الأهلي يزاحم الزمالك على صفقة جديدة

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ويسعى الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي للدخول جديا في مفاوضات مع وادي دجلة لضم محمد عبد العاطي نجم وسط الفريق الدجلاوي، والذي يعد هدفا هاما لغريمه التقيلدي الزمالك.

مواجهات قوية في انتظار الأهلي بعد التوقف الدولي

وتنتظر النادي الأهلي مواجهات قوية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، حيث يستهل المارد الأحمر مبارياته بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر المقبل، قبل مواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.