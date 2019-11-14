شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة "دي كستال" تطيح بمواهب القلعة البيضاء ومنهم علاء علي والان مع التفاصيل

الخميس 14 نوفمبر 2019

يعد نادي الزمالك من كبار الأندية بالقارة السمراء ودائما ما يخرج لاعبين كبار منهم من يبذغ نجمه ويصبح معشوق الأنصار ومنهم من لديه موهبة دون حظ يساندها لتكون على الطريق الصحيح أو تأخذ ما تستحقه هكذا هي كرة القدم ساحرة مستديرة بها أفراح وانتصارات وأيضا انكسارات مدعومة بخسارة عديد المواهب الحقيقة.



وللقلعة البيضاء ثلاثة أسماء لم يعطها القدر حظ كبير، على الرغم من الإشادات الكثيرة عبر نجوم الكرة ومحلليها الكبار/ هم للاسف من لعنة المدير الفني السابق للفريق "ميشيل دي كاستال" الذي تواجد بموسم ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

الأسماء الصاعدة حينها

١_ علاء علي ٢_حازم إمام ٣_ أحمد المرغني٤_ حسام عرفات ٥_ أحمد عبد الرؤوف/ مواهب صعقت تحت رماد الزمان رغم مواهبهم الحقيقة.

حازم إمام "توتك" الكرة المصرية

صعد حازم إمام الصغير ولعب لبعض الوقت لحين بزوغ نجمه خلال مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة بالتعادل السلبي، حيث كان اللاعب وقتها مصدر الخطورة الأكبرا على شباك الفلسطيني "رمزي صالح" حامي عرين المارد الأحمر، حتى أن تلك المواجهة شهد مشادة عنيفة قليلا بين حازم والصقر أحمد حسن.

!قد يتعجب البعض من وضع حازم إمام صمن الأسماء، التي طالتها لعنة دي كاستال، ولكنها حقيقة واضحة نظرا لكون اللاعب قليل الحظ بالتواجد الدولي، بحيث أنه على الرغم من تألقه بالبداية إلا عاش حالة الارتباك والتخبط لمواسم عديدة ليكون تارة بمستواه وأخرى خارج عن مستواه الحقيقي ولكن حصد البطولات مع خسارة أن يكون له إسما كبيرا بالناحية الدولية وقلة مشاركات لتكرار الإصابة، والتي أثر عليه كثيرا.

حصد إمام الصغير، كأس مصر أعوام ٢٠٠٨_٢٠١٣_٢٠١٤_٢٠١٥_٢٠١٨/ الدوري المصري موسم ٢٠١٤/٢٠١٥_ كأس الاتحاد الإفريقي ٢٠١٩_ كأس السوبر المصري السعودي ٢٠١٨.

هكذا كان حازم الناجي الوحيد من لعنة دي كاستال.

أحمد الميرغني موهبة حطمتها الأزمات

صعد الميرغني موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٨، ولم يحقق بطولة واحدة حتى، تميز بالسرعات والمرواغات القليلة ولديه قدم قوية على المرمى، إلا أنه سقط في بئر السياسة ومحته من عالم كرة القدم، قبل هذا لم يحظى إلا بمشاركات قليلة مع السويسري "ديكستال"، بعدما صعد ولم يحظى بوقت بالنجاة من لعنته ليخسر حظ التواجد، حتى أنه كان ورقة خاسرة بعقل العميد حسام حسن لينتقل بعدها إعارة للمصري البورسعيدي ثم وادي دجلة تليفونات بني سويف والداخلية ونهاية المطاف جولدي والاختفاء تماما بعد وضع إسمه بالأجندة السوداء لتطاله لعنة السويسري ويصبح ورقة هشة من الماضي الغير محبب ذكره لأنصار الزمالك.

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حسام عرفات موهبة حطمتها الإصابات

كان لاعب موهوب والجميع توقع له مستقبل باهر لدى الأبيض ومنتخب مصر، هو من جيل أحمد حجازي وعفروتو والشناوي وغيرها من الأسماء، التي استطاعت وضع إسمها بقائمة التاريخ وعقول المشجعين، تواجد خلال عام٢٠٠٨ ورأه دي كاستال لم يتواجد بالفريق لكنه كان بعقل السوسيري، حتى تتوغل له اللعنة ومن الفارس الأبيض لإعارة بصفوف بتروجيت_ غزل المحلة_ وادي دجلة إعارة وانتقال نهائي.

عديد هي الأسماء التي، قد يكون رأها ميشيل وحاوطتهم اللعنة السويسرية.

أحمد عبد الرؤوف ومسيرة خلف الأسوار مع أندية الشركات

كان أحمد عبد الرؤوف ممن استحقوا الصعود ولكن حضر بقوة موسم ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وساهم بعودة الأبيض لبطولة الكأس وحملها مجددا، إلا أن لعنة دي كاستال جعلته يستمر موسمين كحد أكبر ثم الرحيل، وخوض رحلة أولى مع مصر المقاصة يليه تليفونات بني سويف ثم مصر المقاصة مجددا ووادي دجلة الداخلية وفي المظاليم المنصورة.

لم يكن ذات حظ كبير وهبط نجمه رغم تواجده كركيزة أساسية لدى تلك الأندية ولكن لم يكن محظوظا بالعودة وظل بعيدا للاعتزال ثم العودة مدربا مع جهاز ميتشو.

هؤلاء الأربعة جميعا لم يحظوا بالتواجد المستحق لموهبتهم ولم يفلحوا بوضع بصمات تذكر، عدا حازم إمام الناجي بعض الشئ من لعنة ميشيل دي كاستال ببطولاته رغم قلة مشاركاته.

الراحل "علاء علي" وموهبة ضاعت وسط التخبطات

ورحل عن هذا العالم "علاء علي" جناح الزمالك ذات الوجه الباشوش والقلب الأبيض للنادي الأبيض هو مستغنى نتيجة لتغيير دماء الفريق، على الرغم من مساهمته بحصد الزمالك لقب كأس مصر ٢٠٠٨ في عام إعتزال الإمبراطور حازم إمام الكبير، لكنه ظل من عام ٢٠٠٨ وحتى العام ٢٠١٢ حاصد لقب وحيد ومشاركات قليلة، مع لعنة كرول وإصابات عدة بغيابات كثيرة ليرحل ويتألق مع دجلة والمصري وبتروجيت، لن نقول بأن لعنة دي كاستال كانت بمرضه لأنها إرادة الله طاله المرض الخبيث وقتله ليخطف من جمهوره وعائلته.

انتهى سرد حاملي لعنة "ميشيل دي كاستال"

! وحتى لاتتعجبوا فحقيقة اللعنة هي أن كل لاعب رأه دي كاستال لم يبقى بالزمالك وخرج لتجارب أخرى، حتى أن حازم منهم لموسم واحد بزعيم الثغر الاتحاد السكندري، إلا أن الحقيقة المرة هي جيل ٨٦ _ ٨٧ _ ٨٨ _ ٩٠، لم يفلتوا من لعنة موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وموسم ٢٠٠٨/٢٠٠٩ وبات منهم أربعة خارج أسوار القلعة البيضاء دون ذكرهم وأصبحوا ركاما سار عليه كثيرون بعدما كانوا هم نواة لبناء فريق واعد يحصد البطولات لتنقلب الطاولة ويحصد الثمار جيل باسم مرسي والشناوي وكوفي ودونجا وقمر ومؤمن وعبد الشافي أصحاب ثنائية ٢٠١٤/٢٠١٥ وبعدها يتوالى الحصاد ويبقى أل كرول خارج المدمار ليرثه الصغار ويصبحوا نجوم كبار.

رحم الله الراحل "علاء علي" وألهم عائلته الصبر والسلوان.