شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-11-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخميس 14 نوفمبر 2019 يشهد اليوم الخميس، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات القارية، أبرزها الظهور الرسمي الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري أمام كينيا، ومباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الكاميرون.

موعد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم مصر × كينيا تنقل على قناة beinsports hd2، في تمام الساعة السادسة. الساعة 6، موزمبيق × رواند. الساعة 6، توجو × جزر القمر. الجزائر × زامبيا تنقل على قناة beinsports hd2، في تمام الساعة التاسعة. الساعة 9، مالي × غينيا. الساعة 9، غانا × جنوب إفريقيا. الساعة 9، الكونغو الديمراطية × الجابون. موعد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة مصر × الكاميرون تنقل على قناة beinsports hd10، في تمام الساعة الثامنة مساءاً. الساعة 8، غانا × مالي. موعد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم الساعة 1:15، اليابان × قرجيكستان. Advertisements الساعة 2، البحرين × هونغ كونج تنقل على قناة البحرين الرياضية. السعودية × أوزبكستان تنقل على قناة KSA، في تمام الساعة الثانية ظهراً. الساعة 3، لبنان × كوريا تنقل على قناة الكأس. الساعة 3، الإمارات × فيتنام تنقل علي دبي الرياضية الساعة 4، سوريا × الصين تنقل على قناة دبي الرياضية. الساعة 4، العراق × إيران تنقل علي قناة العراقية الرياضة وقناة دجلة. الساعة 5، عمان × بنجلاديش تنقل على قناة beinsports hd3. الساعة 5، اليمن × فلسطين تنقل على قناة KSA. الساعة 6، الأردن × أستراليا تنقل على قناة الأردن الرياضية. الساعة 6، الكويت × تابييه تنقل على قناة الكأس. موعد مباريات تصفيات أمم أوروبا الساعة 7، تركيا × أيسلندا تنقل على قناة beinsports hd1. الساعة 9:45، فرنسا × مولدوفا تنقل على قناة beinsports hd2. الساعة 9:45، التشيك × كوسوفو تنقل علي قناة beinsports hd12. الساعة 9:45، البرتغال × ليتوانيا تنقل على قناة beinsports hd4. الساعة 9:45، إنجلترا × الحبل الاسود تنقل على قناة beinsports hd3.

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