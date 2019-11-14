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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق مباراة فرنسا ومولدوفا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
يلتقي المنتخب الفرنسي، مساؤ اليوم الخمس، مباراة أمام نظيره منتخب مولدوفا، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب بارك دي برانس.
موعد ومعلق مباراة فرنسا ومولدوفا والقناة الناقلة
تقام المباراة في العاشرة إلا ربع، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعوية، وتذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.
ومن المتوقع أن يبدأ ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مانداندا.
خط الدفاع: لونجليه – فاران – ميندي – بافارد.
خط الوسط: نجولو كانتي – توليسو – لوتين.
خط الهجوم: كومان – جريزمان – جيرو.
ويحتل المنتخب الفرنسي وصافة المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة بالتساوي مع تركيا المتصدرة، بينما يتذيل منتخب مولدوفا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.
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