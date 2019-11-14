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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق مباراة البرتغال وليتوانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
يلتقي مساء اليوم المنتخب البرتغالي، أمام نظيره منتخب ليتوانيا، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
موعد ومعلق مباراة البرتغال وليتوانيا والقناة الناقلة
تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD4، بصوت المعلق سوار الذهب.
ومن المتوقع أن يبدأ فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : باتريسيو.
خط الدفاع : جواو كانسيلو – فونتي – دياز – جوريرو.
خط الوسط : برناردو سيلفا – كارفاليو – روبين نيفيز – فيرنانديز.
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – جواو فيلكس.
ويحتل المنتخب البرتغالي وصافة المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، خلف المتصدر المنتخب الأوكراني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل منتخب ليتوانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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