شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق مباراة إنجلترا والجبل الأسود في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل

الخميس 14 نوفمبر 2019 يستضيف منتخب إنجلترا، نظيره منتخب الجبل الأسود، مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

موعد ومعلق مباراة إنجلترا والجبل الأسود والقناة الناقلة تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd3، بصوت المُعلق التونسي رؤوف خليف. ومن المتوقع أن يبدأ جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، اللقاء بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: بيكفورد. خط الدفاع: هاري ماجواير – ستونز – داني روز – كيران تريبير. خط الوسط: هاري وينكس – تشامبرلين – ماسون ماونت. خط الهجوم: ماركوس راشفورد – سانشو – هاري كين. ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل فقط أجل الحصول على بطاقة التأهل للبطولة، حيث يتصدر حاليًا المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الجبل الأسود في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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