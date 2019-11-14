التشكيل المتوقع للسعودية أمام أوزباكستان في تصفيات آسيا

الخميس 14 نوفمبر 2019

يستضيف ملعب باختاكور المركزي، مباراة منتخب أوزباكستان أمام نظيره المنتخب السعودي، ظهر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب باختاكور المركزي.



حيث لم يخسر المنتخب السعودي حتى الآن لكنه فقد 4 نقاط مهمة كانت كفيلة بمنحه المزيد من الثقة في باقي المشوار الآسيوي، حيث تعادل أمام اليمن في البداية بنتيجة هدفين لمثلهما، وحقق الفوز على نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن تنتهي زيارته الأخيره لفلسطين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: محمد العويس.

خط الدفاع: عبدالله مادو، محمد البريك ، يحيى الشهري ، زياد الصحفي.

خط الوسط: عبد الله عطيف، ياسر الشهراني، ، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري

خط الهجوم: هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

وتتصدر أوزبكستان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تحتل السعودية المركز الثاني برصيد 5 نقاط.