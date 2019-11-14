شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات شوقي غريب والكاميرون: مدرب الفراعنة الصغار لا يعرف الهزيمة أمام الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي، بقيادة مديره الفني شوقي غريب، نظيره الكاميروني، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، والمقامة في مصر في نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.

المنتخب المصري ضمن الصعود إلى نصف النهائي عقب الفوز على كل من مالي وغانا، في حين أن المنتخب الكاميروني يتطلع إلى الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل للمربع الذهبي دون النظر لنتيجة مباراة غانا ومالي، حيث يحتفظ شباب «البلاك ستارز» بآمال الصعود.

وعلى مدار تاريخ مواجهات شوقي غريب بالمنتخب الكاميرون، لاعبًا ومديرًا فنيًا ومدربًا عامًا، شهدت العديد من الملابسات والمفارقات، نرصدها في التقرير التالي.

غريب يزور شباك الكاميرون

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غريب استطاع هز شباك المنتخب الكاميروني وهو لاعب بصفوف المنتخب المصري، وذلك في الثالث من يوليو لعام 1984، في مباراة ودية جمعت الطرفين بملعب القاهرة، وحسمها الفراعنة بنتيجة 2/1، حيث سجل «غريب» الهدف الأول لمنتخبنا القومي وعزز الراحل إبراهيم يوسف بالهدف الثاني.

قرار غريب من الكاف

في واقعة مثيرة وغريبة، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برئاسة رئيسه السابق عيسى حياتو، تأجيل مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميرون لمدة 48 ساعة خلال منافسات الجولة الأخيرة لكأس أمم أفريقيا للشباب نسخة 2001 بإثيوبيا، بعد إلغائها في الدقيقة 25 من عمرها، مع إلزام أي من المنتخبين بتحقيق الفوز، على أن تكون ركلات الترجيح هي الفاصل في الفوز في حالة نهاية المواجهة بالتعادل، وجاء ذلك بعدما قامت جماهير إثيوبيا باقتحام ملعب مباراة المنتخبين، وقيامهم بأعمال شغب عديدة عقب استشعارهم وجود حالة من التراخي والمؤامرة على منتخب بلادهم من قبل لاعبي مصر والكاميرون، حيث كان التعادل وقتها يصعد بالمنتخبين لنصف نهائي الكان وكأس العالم للشباب ويطيح بأبناء الحبشة، وبناء عليه اتخذ الكاف قراره المثير للجدل مقرًا بوجود حالة من الغش.

وكان شوقي غريب مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشباب وقتها، ونجح الفراعنة في مباراة الإعادة في الفوز بنتيجة 3/1 بواقع هدفين لمحمد اليماني وهدف لمحمد محروس العتراوي.

غريب يساهم في إسقاط الأسود خلال 4 مناسبات

وكان شوقي غريب، المدير الفني الحالي لمنتخبنا الأوليمبي، مساعدًا لحسن شحاتة ضمن جهاز فني منتخب مصر الأول في الفترة من مطلع 2005 وحتى 2011، وهي الفترة التي شهدت على 3 انتصارات مدوية للفراعنة على حساب أسود الكاميرون، بواقع انتصارين في أمم أفريقيا 2008 بغانا في الدور الأول بنتيجة 4/2، وفي نهائي تلك النسخة بهدف نظيف شهير لمحمد أبوتريكة، بالإضافة إلى التعادل القاتل الذي حققه منتخبنا من قلب الكاميرون بقدم محمد شوقي بتصفيات كأس العالم 2006، والذي تسبب في إقصاء الأسود من الحصول على بطاقة الترشح للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1990، وإهدائها لأفيال كوت ديفوار.