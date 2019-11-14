شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء كينيا.. تعرف على تاريخ الفراعنة مع الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستهل منتخب مصر الأول مشواره بمجموعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، باستضافة نظيره الكيني، مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من منتخبات توجو وجزر القمر وكينيا.

ونستعرض في هذا التقرير تاريخ منتخب مصر في لقاء الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا والذي تم تطبيقه قبل انطلاق نسخة 1992.

تصفيات 1992

استهل المنتخب المصري مشواره في مجموعة تصفيات نسخة 1992 من الكان بالفوز على المنتخب الإثيوبي بهدفين نظيفين بالقاهرة عن طريق أحمد رمزي وحسام حسن.

تصفيات 1994

تلقى منتخب مصر خسارة مفاجئة على يد مضيفه المالاوي بهدف دون رد في لقاء الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا 1994.

تصفيات 1996

من جديد عجز المنتخب المصري عن تحقيق الانتصار في الجولة الأولى لتصفيات الكان وانتهت مواجهته أمام المنتخب السوداني على ملعب الأخير بالتعادل السلبي، وذلك في تصفيات نسخة 1996.

تصفيات 1998

بدأ الفراعنة مشوارهم في تصفيات أمم أفريقيا 1998 بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في القاهرة أمام المنتخب المغربي، حيث سجل حسام حسن يومها هدف التعادل لمنتخبنا.

تصفيات 2002

ولم يخض المنتخب المصري تصفيات نسخة 2000 كونه كان حاملًا للقب الكان، وفي تصفيات 2002 منحت رأس سيد عبدالحفيظ الفوز للمنتخب المصري على حساب نظيره الإيفواري بملعب الإسكندرية في لقاء الجولة الأولى للمجموعة.

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تصفيات 2004

شهدت الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2004 بتونس مفاجأة مدوية بخسارة المنتخب المصري مباراته الافتتاحية على يد مضيفه منتخب مدغشقر بهدف دون رد.

تصفيات 2008

المنتخب المصري لم يخض تصفيات نسخة 2006 كونه صاحب الأرض والتنظيم، إلا أنه في تصفيات 2008 استهل رحلته في المجموعة بفوز عريض على منتخب بوروندي بنتيجة 4/1 بأهداف حملت توقيع كل من محمد أبوتريكة ومحمد زيدان وحسني عبدربه وأحمد حسن.

تصفيات 2010

تصفيات أمم أفريقيا 2010 تمت إقامتها من خلال مرحلتين للمجموعات، في الأولى تمكن الفراعنة بافتتاحها بالفوز على الكونغو الديموقراطية بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، وسجل لمنتخبنا آنذاك عمرو زكي وأحمد عيدعبدالملك، أما في مرحلة المجموعات الثانية والتي كانت مزدوجة وتشمل تصفيات كأس الأمم والمونديال، فاستهلها الفراعنة بالتعادل في القاهرة أمام زامبيا بنتيجة 1-1 وكان عمرو زكي هو صاحب الهدف أيضًا.

تصفيات 2012

بداية مخيبة للغاية لمنتخب مصر خلال مباراة الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا 2012، حيث فشل في الفوز على أرضه ووسط جماهيره على نظيره السيراليوني في مباراة حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسجل محمود فتح الله هدف الفراعنة في تلك المواجهة.

تصفيات 2015

ودع المنتخب المصري تصفيات أمم أفريقيا 2013 من الدور الأول قبل بلوغ مرحلة المجموعات، ثم عاد ليخسر لقاء الجولة الأولى في مجموعة التصفيات لنسخة 2015 بثنائية نظيفة على يد نظيره السنغالي.

تصفيات 2017

افترس المنتخب المصري ضيفه التنزاني بثلاثية نظيفة في برج العرب عن طريق محمد صلاح ورامي ربيعة وباسم مرسي في ضربة البداية لتصفيات أمم أفريقيا 2017.

تصفيات 2019

خسر المنتخب المصري لقاء الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا 2019 بهدف نظيف في ملعب رادس أمام المنتخب التونسي.