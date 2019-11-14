مواعيد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 تستكمل اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر في التأهل للدور نصف النهائي ببطولة الأمم الإفريقية، بعد الفوز على مالي وغانا. Advertisements مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة مصر والكاميرون، تقام المباراة في تمام الساعة 20:00، وتذاع على تايم سبورت الأرضية و"bein sports hd 10". مالي وغانا، تقام المباراة في تمام الساعة 20:00، وتذاع على تايم سبورت الأرضية و"bein sports hd 10". ويتصدر المجموعة المنتخب المصري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على غانا ومالي، بينما يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، جمعهم نن الفوز على مالي والتعادل مع غانا، فيما يحتل المنتخب الغاني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل مالي المجموعة بلا شئ من النقاط.

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