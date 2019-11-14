موعد مباراة مصر وكينيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب مصر الأول مساء اليوم الخميس، أمام نظيره المنتخب الكيني في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

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موعد مباراة مصر وكينيا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وكينيا في السادسة من مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وتذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس 2، وتايم سبورت ببثها الأرضي.

ويعد لقاء اليوم هو اللقاء الرسمي الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، بعد توليه الإدارة الفنية للفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.