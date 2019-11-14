شكرا لقرائتكم وائل جمعة يحذر لاعبى المنتخب من المفاجآت أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "منتخبنا يدخل تصفيات أمم أفريقيا 2021 بمواجهة منتخب كينيا ولتفادي كل المفاجآت فعلى اللاعبين دخول اللقاء بقوة وفرض سيطرتهم على كل مجرياته.. بالتوفيق للفراعنة في مهمتهم.."

منتخبنا يدخل تصفيات أمم أفريقيا 2021 بمواجهة منتخب كينيا ولتفادي كل المفاجآت فعلى اللاعبين دخول اللقاء بقوة وفرض سيطرتهم على كل مجرياته.. بالتوفيق للفراعنة في مهمتهم..

Advertisements

ويفتتح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الخميس، مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يلتقى منتخب كينيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وتعتبر مباراة اليوم هى أول اختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.