مباراة مصر ضد الكاميرون بث مباشر اون لاين في بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل مباراة مصر ضد الكاميرون بث مباشر اون لاين في بطولة أمم أفريقيا



يختتم منتخب مصر الأولمبي اليوم الخميس منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، على استاد القاهرة الدولى، حينما يستقبل نظيره الكاميروني في الثامنة مساء في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مباراة مصر ضد الكاميرون بث مباشر اون لاين في بطولة أمم أفريقيا



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ونجح المنتخب الوطني للشباب في خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد فوزين مستحقين على مالي بهدف دون رد وعلى غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحصد 6 نقاط فيما يحتاج الكاميرون إلى الفوز او التعادل للحاق بالفراعنة إلى الدور الثاني بعدما جمع 4 نقاط في اول جولتين.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون



موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون ببطولة امم افريقيا وستنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر، بتوقيت مصر.