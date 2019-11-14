بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي ضد الكاميرون اليوم فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما...

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جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الكاميروني في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام التي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

ويسعى الفراعنة في مواصلة انتصاراتهم واسعاد المصريين خاصة أنهم قد ضمنوا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، حيث إنهم يحتلون حالياً صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى أمم أفريقيا تحت 23 عام

مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى أمم أفريقيا تحت 23 عام، وحقق المنتخب الأولمبي الانتصار في أول مباراة له ضد مالي بهدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفى محمد.

ونجح مصطفى محمد في إحراز هدف الفوز للفراعنة بالدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية دقيقة للغاية من زميله أحمد أبوالفتوح ليضعها بشكل رائع في الشباك.

يلا شوت مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد الكاميرون اليوم فى أمم أفريقيا تحت 23 عام يلا شوت مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد الكاميرون اليوم في أمم أفريقيا تحت 23 عام، وخلال المباراة الثانبة التي كانت ملحمية بشكل كبير للغاية، استطاع المنتخب المصري أن يحقق انتصاراً مثيراً للغاية على حساب منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يلا شوت مشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي ضد الكاميرون اليوم في أمم أفريقيا تحت 23 عام، وخلال المباراة الثانبة التي كانت ملحمية بشكل كبير للغاية، استطاع المنتخب المصري أن يحقق انتصاراً مثيراً للغاية على حساب منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقدم الفراعنة مستوى رائع للغاية، حيث نجحوا في تحويل النتيجة من التأخير بهدفين مقابل هدف إلى الفوز والانتصار بثلاثة اهداف إلى هدفين. Advertisements مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى أمم أفريقيا تحت 23 عام

مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى أمم أفريقيا تحت 23 عام، وضمن المنتخب المصري بعد الفوز على غانا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، خاصة أنهم يحتلون صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى أمم أفريقيا تحت 23 عام، وضمن المنتخب المصري بعد الفوز على غانا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، خاصة أنهم يحتلون صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

يليه منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم غانا بنقطة وحيدة، وأخيراً مالي التي ودعت البطولة بدون أي نقاط.

ومن المتوقع أن يجري شوقي غريب بعض التغييرات على تشكيل منتخب مصر واعطاء الفرصة لبعض الوجوه الجديدة التي لم تشارك خلال المباريات السابقة.