شكرا لقرائتكم وليد سليمان يبتعد عن مران الأهلى بسبب كدمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن الجهاز الطبي سيطمئن على اللاعب الذي يؤدي حاليا برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويتدرب الأهلي حالياً في ملعب التتش إستعداداً للإرتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً حيث سيلعب الأحمر مع الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم يسافر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في إنطلاق دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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