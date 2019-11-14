شكرا لقرائتكم وليد سليمان يبتعد عن مران الأهلى بسبب كدمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق، يعاني من كدمة خفيفة في القدم أبعدته عن تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس الأربعاء.

وأضاف أن الجهاز الطبي سيطمئن على اللاعب الذي يؤدي حاليا برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

Advertisements

يذكر أن وليد سليمان أدى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي أمس الأربعاء قبل خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويتدرب الأهلي حالياً في ملعب التتش إستعداداً للإرتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً حيث سيلعب الأحمر مع الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم يسافر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في إنطلاق دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.