شكرا لقرائتكم الأهلي عن تأجيل مباراة النجم الساحلي 24 ساعة: لم نتلق أى خطاب حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، حقيقة تأجيل مباراة النجم الساحلى لمدة 24 ساعة، قائلا: إن النادى لم يتلق أية مكاتبات رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم(كاف) بشأن إجراء أى تعديل على موعد مباراة النجم الساحلى التونسى الافتتاحية فى مشوار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن موعد المباراة وفقًا للمكاتبة الرسمية التى وصلت النادى محدد لها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس فى العاصمة التونسية، مؤكدًا أن الأهلى يتعامل فقط مع المكاتبات الرسمية التى تصله.

ويتواجد الأهلى فى المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوي.

كان قيس عاشور المتحدث الرسمى للنجم الرياضى الساحلى قد أكد أن ناديه ينتظر رد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن تأجيل المباراة، مُتابعاً: "طلبنا من الاتحاد الأفريقى تأجيل المباراة 24 ساعة، لأننا سنلعب مباراة بالدورى التونسى يوم 25 نوفمبر، وذلك من أجل أن نحصل على راحة مناسبة".