شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: غلق باب تقديم أوراق المرشحين لنيل رخصة وسطاء اللاعبين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أن اليوم الخميس هو آخر موعد لقبول أوراق المرشحين لنيل رخصة وسطاء اللاعبين الجديدة.

أكد مسئولو الجبلاية أن من بين الشروط هو شراء كراسة الشروط بمبلغ 10 آلاف جنيه وفي حالة نجاح الوسيط في الاختبارات يتم سداد مبلغ 90 ألف جنيه أخرى بعد النجاح أما في حالة الرسوب فلا يسترد الوسيط أي مبالغ.

من بين الشروط التي حددها مسئولو اتحاد الكرة للوسيط هو الحصول على مؤهل إلى جانب تسليم صورة منه ومن البطاقة الشخصية وصورة شخصية بمقر لجنة شئون اللاعبين اليوم الخميس.

يذكر أنه قد تم إغلاق باب قبول وسطاء لاعبين باتحاد الكرة منذ اكثر من 5 سنوات قبل ان يتم فتحها مجددا أمس.