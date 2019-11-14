شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: غلق باب تقديم أوراق المرشحين لنيل رخصة وسطاء اللاعبين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أنه قد تم إغلاق باب قبول وسطاء لاعبين باتحاد الكرة منذ اكثر من 5 سنوات قبل ان يتم فتحها مجددا أمس.
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