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جدة - عمرو شويل ويسعى الفراعنة في تحقيق أول انتصار رسمي تحت قيادة مدربهم الجديد حسام البدري الذي تولى تدريب الفريق خلال الشهور الماضية، خاصة أنه ستكون بمثابة خير مبشرة بشكل كبير.





مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا

وحقق منتخب مصر الانتصار على بوتسوانا بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي لاعب الأهلي بالدقيقة 47 من عمر المباراة. Advertisements يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وكينيا اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وكينيا اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا، بينما في المباراة الثانية أمام ليبيريا فقد حقق الفراعنة الانتصار أيضاَ بهدف دون رد أحرزه أيضاَ اللاعب حمدي فتحي. يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وكينيا اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا، بينما في المباراة الثانية أمام ليبيريا فقد حقق الفراعنة الانتصار أيضاَ بهدف دون رد أحرزه أيضاَ اللاعب حمدي فتحي.

مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا، وخاض حسام البدري مع الفراعنة مباراتين وديتين فقط حتى الآن فقط هم بوتسوانا وليبيريا.

إلا أن بعدها بأيام تعرض حمدي فتحي لإصابة كبيرة بقطع في غضروف الركبة، مما أدى إلى استبعاده من معسكر الفراعنة خلال الفترة الحالية.

مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا

مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا، ويبحث حسام البدري عن تحقيق انتصاره الرسمي الأول مع الفراعنة وتقديم مستوى جيد، لتكون هي البداية الأفضل على الإطلاق حتى لو كان المنافس متواضع فنياً.

وسيحاول البدري تقدم مستوى جيد ومرضي للجمهور المصري الذي انتقد الأداء بشدة خلال المباراتين الماضيتين.