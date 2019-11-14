شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه الاتصالات ودياً الثلاثاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تم الاتفاق على مواجهة الاتصالات وديًا يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى في معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.