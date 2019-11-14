شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستقر على حضور عزاء علاء على بعد ودية المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويقيم نادي الزمالك ، اليوم الخميس، عزاء للراحل علاء علي لاعب الفريق السابق، بمسجد الحامدية الشاذلية.
وكان عدد كبير من نجوم الكرة المصرية قد حضر عزاء الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، والذى أقيم مساء الثلاثاء الماضى أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس الغربية.
علاء علي لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز ووافته المنية صباح الإثنين الماضى عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.
ويخوض فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى ، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدوري العام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.
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