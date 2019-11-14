شكرا لقرائتكم منتخب الجودو يشارك في بطولة الأساتذة بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك لاعبو منتخب الجودو فى منافسات بطولة الأساتذة والتى تقام بالصين ديسمبر المقبل، ويشارك فيها لاعبان فقط ، نجحا فى التأهل إلى المنافسات، وهم الثنائى محمد عبد الموجود، ومحمد على عبد العال

ومن المقرر أن يحدد مسئولى الاتحاد ، من سيرافق اللاعبان، كرئيسا للبعثة، أو الاكتفاء بالمدير الفنى للقيام بمهام رئيس البعثة.

وكان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.