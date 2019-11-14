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منتخب الجودو يشارك في بطولة الأساتذة بالصين...

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جدة - عمرو شويل يشارك لاعبو منتخب الجودو فى منافسات بطولة الأساتذة والتى تقام  بالصين ديسمبر المقبل، ويشارك فيها لاعبان فقط ، نجحا فى التأهل إلى المنافسات، وهم الثنائى  محمد عبد الموجود، ومحمد على عبد العال

 

ومن المقرر أن يحدد مسئولى الاتحاد ، من سيرافق اللاعبان، كرئيسا للبعثة، أو الاكتفاء بالمدير الفنى للقيام بمهام رئيس البعثة.

 

وكان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.

 

يذكر أن السفارة اليابانية كرمت محمد رشوان و منحته وسام الشمس المشرقة من الإمبراطور اليابانى ، لجهود التى يبذلها فى خدمة الجودو.
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