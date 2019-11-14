شكرا لقرائتكم منتخب الجودو يشارك في بطولة الأساتذة بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.
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