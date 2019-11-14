شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يطلب مواجهة الدراويش ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى نظرائهم فى الاسماعيلى لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين لإستئناف مباريات الدوري .

ويستطلع مسئولو الاسماعيلى الرأى النهائى للصربى ميودراج المدير الفنى للفريق فى ودية الطلائع لاسيما أن الدراويش يرتبط بمواجهة المقاصة ودياً الثلاثاء المقبل.

يخوض فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى

ويستأنف، اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج تدريباته استعداداً لودية مصر المقاصة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الأربعاء، عقب الفوز على المصرى البورسعيدى ودياً بهدف.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.