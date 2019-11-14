شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع الأهلي وحالة حمدي فتحي من فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، المتواجد بفرنسا فى رحلة علاجية على متابعة ملفات الكرة، خاصة بالفريق الأول خلال الأيام الماضية من خلال اتصالات هاتفية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر.

ويتواجد الخطيب فى فرنسا منذ عدة ايام للخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على فقرات الضهر والعرض على أحد الأطباء هناك ويعود رئيس الأهلى للقاهرة يوم 21 نوفمبر الجارى، ويعرض رئيس النادى الأهلى نتيجة الإشاعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين.

واطمأن محمود الخطيب كذلك على حالة حمدى فتحى لاعب الفريق وإجراءات سفره إلى المانيا لأجراء جراحة غضروف الركبة بعدما تعرض للإصابة خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل ايام.