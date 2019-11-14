شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح عبد العزيز لاعبة طاولة الزمالك: أنا أستاذة شيش طاووك وبحب هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى فرح عبد العزيز لاعبة طاولة الزمالك، وكان معها الحوار التالى..



فرح عبد العزيز

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم .. فأنا خريجة فنون جميلة وده شغلى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الشيش طاووك بيكون تحفة جدا أنا أستاذة فيه.



لاعبة الزمالك فى احد المباريات

من نجمك المفضل ؟

الفنان المفضل عندى وبحب أتابع كل أعماله هو محمد هنيدى.



فرح وزوجها

من مطربك المفضل؟

ماجدة الرومى طبعا.

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

جرافيك ديزاينر لأن ده شغلى أصلا.



فرح و الطيور

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لأ مش هستخدم العنف وسأتجاهل الموقف.



لاعبة منتخب الطاولة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

لأ مش حد محدد.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أسهل جدا.



فرح عبد العزيز وزوجها عاصم الجندى

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

جوزى شخص رياضى فهو لاعب باسكت، وده مشجعنى إنى أكون أحسن فى الرياضة.



كاس احدى البطولات

لو طلب منك شريك الحياة ترك الرياضة ما رد فعلك؟

مش هوافق إلا فى حالة وجود أسباب قوية.