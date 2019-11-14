اخبار الرياضه

الجودو يشارك فى بطولة العالم للأساتذة بالصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يشارك فى بطولة العالم للأساتذة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك لاعبو منتخب الجودو فى منافسات بطولة الأساتذة، التى تقام بالصين ديسمبر المقبل.

ويشارك فى البطولة لاعبان فقط نجحا فى التأهل إلى المنافسات، وهم الثنائى محمد عبد الموجود، ومحمد على عبد العال.

Advertisements

ومن المقرر أن يحدد مسئولو الاتحاد من سيرافق اللاعبان، كرئيسا للبعثة، أو الاكتفاء بالمدير الفنى للقيام بمهام رئيس البعثة.

وكان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.

يذكر أن السفارة الياربانية كرمت محمد رشوان ومنحته وسام الشمس المشرقة من الإمبراطور اليابانى، لجهود التى يبذلها فى خدمة الجودو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجودو يشارك فى بطولة العالم للأساتذة بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا