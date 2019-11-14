شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: وليد سليمان يحتاج للتأهيل 48 ساعة بسبب إصابة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى أن وليد سليمان لاعب الفريق يعانى من كدمة خفيفة فى القدم أبعدته عن تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس الأربعاء.

وأضاف أن الجهاز الطبى سيطمئن على اللاعب الذى يؤدى حاليا برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن وليد سليمان أدى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى أمس الأربعاء قبل خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.

ويتدرب الأهلى حالياً فى ملعب التتش استعداداً للارتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً، حيث سيلعب الأحمر مع الجونة فى الدورى يوم 25 نوفمبر الجارى ثم يسافر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى انطلاق دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.