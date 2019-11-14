شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط قبول وسطاء اللاعبين.. وغلق باب الترشح اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مسئولو الجبلاية أن من بين الشروط هو شراء كراسة الشروط بمبلغ 10 آلاف جنيه وحال نجاح الوسيط فى الاختبارات يتم سداد مبلغ 90 ألف جنيه أخرى، أما حال الرسوب فلا يسترد الوسيط أى مبالغ.
من بين الشروط التى حددها مسئولو اتحاد الكرة للوسيط هو الحصول على مؤهل إلى جانب تسليم صورة منه ومن البطاقة الشخصية وصورة شخصية وفيش وتشبيه بمقر لجنة شئون اللاعبين اليوم الخميس.
يذكر أنه قد تم إغلاق باب قبول وسطاء لاعبين باتحاد الكرة منذ أكثر من 5 سنوات قبل أن يتم فتحها مجددا أمس.
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