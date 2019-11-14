شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 نصائح لـ حسام البدرى من خبراء كرة القدم قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجمهور المصرى بشغف كبير مباراة مصر وكينيا التى ستقام فى السادسة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، خاصة أنها ستكون ضربة البداية للفراعنة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون تحت قياده مدربهم الجديد حسام البدرى، لاسيما أن الجميع يأمل فى الانتصار وحصد ثلاث نقاط مهمة.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بجانب كينيا وجرز القمر وتوجو.

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ويأمل الجمهور المصرى فى مشاهدة بداية جيدة مبشرة وتقديم مستوى جيد افتقده الجميع خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن الجميع ينتظر الكثير من حسام البدرى المدير الفنى الجديد للفراعنة، الباحث عن استعادة المنتخب للمستوى الجيد بالشكل الذى طالما ميز أداء الفراعنة، حيث لك أن تتخيل أن حسن شحاته هو آخر المدربين الذين نجحوا فى الجمع بين المعادلة الصعبة وهى الأداء الجيد والفوز، بل قدم جيلاً رائع قدم مستوى فنى رائع سيطر على الألقاب وقتها.

تواصل سوبر كورة مع عدد من المدربين السابقين للإجابة على السؤال الذي يشغل كل مصري الآن وهو هل ينجح حسام البدري في الجمع بين معادلة "الانتصار والأداء الجيد" خلال الفترة المقبلة مع المنتخب؟، وما هي نصيحتهم للبدري قبل أن يخوض أول مباراة رسمية له مع المنتخب الوطني، وبعض الأمور الأخرى.

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