شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يوجه رسالة لنجوم منتخب مصر قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لاعبى المنتخب الوطنى بتفادى المفاجآت فى مواجهة كينيا.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "منتخبنا يدخل تصفيات أمم أفريقيا 2021 بمواجهة منتخب كينيا ولتفادى كل المفاجآت فعلى اللاعبين دخول اللقاء بقوة وفرض سيطرتهم على كل مجرياته.. بالتوفيق للفراعنة فى مهمتهم".

ويفتتح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الخميس، مشواره فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يلتقى منتخب كينيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وتعتبر مباراة اليوم هى أول اختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.