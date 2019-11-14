شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الطلائع يتوجه لعزاء علاء على عقب ودية المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى والإدارى لنادى طلائع الجيش على التوجه لعزاء علاء على لاعب الزمالك السابق فور الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب الودية.

ويقيم نادى الزمالك، اليوم الخميس، عزاء للراحل علاء على لاعب الفريق السابق، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان عدد كبير من نجوم الكرة المصرية قد حضر عزاء الراحل علاء على نجم الزمالك السابق، والذى أقيم مساء الثلاثاء الماضى أمام منزل أسرة اللاعب فى عين شمس الغربية.

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علاء على لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز ووافته المنية صباح الاثنين الماضى عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويخوض فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدورى العام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.