شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الكاف تبرز مخلص لمسات رمضان صبحى فى البطولة الأفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الاتحاد الأفريقى الكاف عبر تويتر فيديو لملخص لمسات رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى المصرى قبل مواجهة الكاميرون. ويدخل منتخب مصر الأولمبي فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام منتخب الكاميرون باستاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020، حيث يبحث شوقى غريب المدير الفنى عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى و مواجهة ثاني المجموعة الثانية فى دور الأربعة التى تحدد الفريق المتأهل لاوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد. ويحت الفراعنة قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون برصيد 4 نقاط وغانا نقطة واحدة ومالي بدون رصيد من النقاط والتي ودعت البطولة رسمياً.

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