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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم المنتخب الأولمبى مع نظيره الكاميرونى فى إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .

موعد مباراة مصر و الكاميرون

يلتقى المنتخب الأولمبى مع الكاميرون فى تمام الثامنة مساء اليوم، باستاد القاهرة، الذى يستضيف مباريات المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية للشباب.

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أهداف المنتخب الأولمبى أمام الكاميرون فى مباراة اليوم

يبحث شوقى غريب المدير الفنى عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثانى المجموعة الثانية فى دور الأربعة التى تحدد الفريق المتأهل لاوليمبياد طوكيو، حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام الكاميرون

من المتوقع أن يدفع شوقى غريب بباقى العناصر الأساسية أمام الكاميرون مثل محمد صبحى فى حراسة المرمى وأسامة جلال ومحمد عبد السلام وكريم العراقى فى الدفاع، وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام للوسط ورمضان صبحى وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدى للوسط وأحمد ريان فى الهجوم.