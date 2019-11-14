شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخاطب الإسماعيلى لإقامة مباراة ودية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى نظرائهم فى النادى الإسماعيلى لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.

ويستطلع مسئولى الإسماعيلى الرأى النهائى للصربى ميودراج المدير الفنى للفريق فى ودية الطلائع، لاسيما أن الدراويش يرتبط بمواجهة المقاصة ودياً الثلاثاء المقبل.

يخوض فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى

ويستأنف، اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج تدريباته استعداداً لودية مصر المقاصة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الأربعاء، عقب الفوز على المصرى البورسعيدى ودياً بهدف.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.