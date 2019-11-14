شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع ملفات الأهلى الكروية ويطمئن على حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المتواجد فى رحلة علاجية حالياً بفرنسا على متابعة عدة ملفات كروية خاصة بالفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام الماضية، خلال اتصالات هاتفية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.
ويتواجد الخطيب فى فرنسا منذ عدة أيام للخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على فقرات الضهر والعرض على أحد الأطباء هناك ويعود رئيس الأهلى للقاهرة يوم 21 نوفمبر الجارى، ويعرض رئيس النادى الأهلى نتيجة الأشعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يتابع ملفات الأهلى الكروية ويطمئن على حمدى فتحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.