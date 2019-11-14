شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع ملفات الأهلى الكروية ويطمئن على حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المتواجد فى رحلة علاجية حالياً بفرنسا على متابعة عدة ملفات كروية خاصة بالفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام الماضية، خلال اتصالات هاتفية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

ويتواجد الخطيب فى فرنسا منذ عدة أيام للخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على فقرات الضهر والعرض على أحد الأطباء هناك ويعود رئيس الأهلى للقاهرة يوم 21 نوفمبر الجارى، ويعرض رئيس النادى الأهلى نتيجة الأشعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين.

واطمأن محمود الخطيب كذلك على حالة حمدى فتحى لاعب الفريق وإجراءات سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة بعدما تعرض للإصابة خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل أيام.