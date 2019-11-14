9 أوراق مطروحة أمام شوقي غريب قبل مواجهة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض المنتخب المصري الأوليمبي في الثامنة مساءً ختام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 بمواجهة المنتخب الكاميروني.

وضمن المنتخب المصري الوصول رسميًا للمربع الذهبي بعدما حقق الفوز الثاني تواليًا على حساب منتخب غانا يوم الإثنين الماضي بنتيجة (3-2)، لتكون مهمة منتخب "الفراعنة" هو البحث عن بطاقة مؤهلة للأولمبياد حيث يصعد أول ثلاثة منتخبات لطوكيو 2020.

في المباراة الأولى والثانية لمصر أمام مالي وغانا لم يضطر شوقي غريب سوى إجراء تغيير وحيد من خلال خروج ناصر ماهر للإصابة ليشارك بدلاً منه عمار حمدي.

مباراة الليلة فرصة لشوقي غريب لإراحة العناصر الأساسية التي شاركت في أول مباراتين من البطولة وإتاحة الفرصة لعناصر جديدة.

- حراسة المرمى:

شارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك الحالي في المباراة الأولى والثانية من البطولة حيث لجأ شوقي غريب لثبات مركز حراسة المرمى.

والآن قد يبحث شوقي غريب عن إراحة حارسه الأساسي مع الاعتماد على أحد من الثنائي عمر صلاح حارس مرمى سموحة أو عمر رضوان حارس مرمى الجونة.

- الجزار وحيدًا:

في مركز الخط الدفاعي اعتمد شوقي غريب على استخدام ثلاثة أوراق دفاعية في التشكيل من خلال الاعتماد على أسامة جلال وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد عبد السلام.

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لاعب واحد لم يحصل على فرصة المشاركة في البطولة حتى الآن وهو محمود الجزار مدافع الجونة والمعار من صفوف الأهلي.

ومن المتوقع أن لا يجري غريب أي تبديلات في الجانب الدفاعي خلال مباراة الليلة نظرًا لقلة العناصر البديلة في هذا الخط.

- ورقة في الوسط:

مركز الوسط لا يختلف عن الدفاع في صفوف المنتخب المصري خاصة بعد إصابة ناصر ماهر وخروجه من البطولة رسميًا عقب إصباته في الكتف خلال المباراة الأولى أمام مالي.

الخيارات قليلة أمام مدرب المنتخب شوقي غريب حيث لا يتواجد ثلاثة لاعبين وهم أكرم توفيق وعمار حمدي حيث شارك الثنائي في أول مباراتين.

اللاعب الثالث الذي يبحث عن المشاركة هو محمد غنام لاعب وسط الإنتاج الحربي والذي لم يشارك بصورة أساسية حتى الآن في البطولة.

- 5 أوراق هجومية:

في مركز الوسط الهجومي والمهاجم الصريح ستكون الخيارات عديدة أمام شوقي غريب حيث اعتمد في المباريات الماضية على الثلاثي رمضان صبحي وصلاح محسن وأماهم المهاجم مصطفى محمد هداف المنتخب برصيد هدفين.

وسيكون أمام غريب عدة أوراق إذا ما أراد إراحة الثلاثي من خلال مشاركة ثنائي الإسماعيلي محمد صادق وعبد الرحمن مجدي ولاعب الزمالك إمام عاشور بينما ينتظر الثنائي ناصر منسي وأحمد ياسر ريان فرصة الظهور أساسيًا بدلاً من مصطفى محمد.

المباراة الماضية شهدت تألق عبد الرحمن مجدي والذي صنع هدف بجانب أحمد ياسر ريان الذي سجل الهدف الثالث في شباك غانا مما ساهم في وصول منتخب بلاده للدور المقبل.