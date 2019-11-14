تقارير: الإصابات تضرب النجم قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية تونسية أن شبح الإصابات ضرب صفوف فريق النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي والتي ستقام بنهاية الشهر الحالي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
صحيفة "الشروق" التونسية، كشفت أن الظهير الأيمن في الفريق وجدي كشريدة تعرض لإصابة عضلية سيتطلب عليه الحصول على راحة لن تقل عن عشرة أيام.
وأضافت الصحيفة أن كشريدة سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه.
وأشارت الصحيفة إلى أن القلق يحيط بفريق النجم في ظل كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة حيث لا يزال يعاني حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ومحمد المثناني وإيهاب المساكني من إصابات مختلفة بجانب الثنائي سليم بوخنشوش ووجدي كشريدة.
وأوضحت الصحيفة أن فريق "جوهرة الساحل" سوف يستعيد خدمات الثنائي المثناني وبوخنشوش قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.
وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" أن إدارة ناديه تسعى لتأجيل مباراة الأهلي 24 ساعة حيث كان من المفترض أن تقام المباراة في 29 من الشهر الحالي. (طالع باقي التفاصيل)
جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد مع النجم الساحلي في المجموعة الثانية حيث تضم المجموعة كل من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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