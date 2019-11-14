اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من البطولة الدولية للفروسية بسقارة

يفتتح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط اليوم الخميس فاعليات المرحلة الثانية من البطولة الدولية لقفز الموانع التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية والتى تقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 نوفمبر الجارى على ملاعب مركز رباب للفروسية بمنطقة سقارة باهرامات الجيزة ، تقام المرحلة الثاتية من اابطولة هلال الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبى الجارى ، وكانت المرحلة الأولى قد أقيمت

خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر وفاز بالمركز الأول فى بطولة الجائزة الكبرى أحمد ناصر النجار ، وحل فى المركز الثانى الفارس محمد.مدحت صادق ، وجاء فى المركز الثالث الفارس محمد.طاهر زيادة.

يشارك فى البطولة 180 فارسا وفارسة من العديد من دول العالم والذين ينافسون على جوائز البطولة البالغ قيمتها 600 الف جنيه مصرى ، ويحضر افتتاح البطولة اليوم عدد من

رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، وعدد من الضيوف الأجانب الذين يحرصون على حضور البطولات التى تنظمها مصر فى السنوات الأخيرة

يشرف على البطولة الاتحاد الدولى للفروسية ، من أهم الدول المشاركة فيها ، هولندا والبرازيل وألمانيا وكندا وأمريكا والسويد وسويسرا وإيطاليا والتشيك ، والذين يتنافسون على الارتفاعات من 120 سنتيمتر وحتى 155 سنتيمتر ، وحرص عدد من فرسان الدول الأوروبية والأمريكتين الذين تأهلو لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وتعد البطولة ضمن بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبل بأمريكا فى أبريل القادم .