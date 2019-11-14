التشكيل المتوقع لمباراة مصر والكاميرون بأمم أفريقيا تحت 23 عام

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره الكاميرون، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وضمن منتخبنا الأولمبى تأهله للدور نصف النهائى بعد حصده للعلامة الكاملة، بالفوز على مالى وغانا على الترتيب، ويمتلك 6 نقاط.

وستكون مباراة اليوم أمام الكاميرون الذى يحتل الوصافة بـ4 نقاط، بمثابة صراع شرس على صدارة المجموعة إذ يكفى منتخبنا التعادل أو الفوز بأى نتيجة للمرور إلى المربع

الذهبى على رأس المجموعة.

وفى نفس الجولة يلتقى منتخب غانا مع نظيره المالي، على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتى تقام بنفس الموعد عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المتوقع أن يعتمد شوقي غريب مدرب مصر على تشكيل:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان «بيكهام» - محمد عبدالسلام

وفي الوسط: أحمد أبوالفتوح - أكرم توفيق - عمار حمدى - كريم العراقي

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في الهجوم: رمضان صبحي، صلاح محسن،

مصطفى محمد

ويتطلع ريجوبيرت سونج، مدرب أسود الكاميرون للفوز على الفراعنة لقتل أى طموح غانى فى خطف تذكرة الصعود لنصف النهائى والتأهل على رأس المجموعة الأولى، مستعينًا بكتيبة المحترفين التى انضمت لمنتخب الأسود بعد نهاية المباراتين الأولى والثانية.

وانضم لمنتخب الكاميرون 6 لاعبين محترفين من أندية أوروبية، ما يدعم من حظوظ الأسود غير المروضة، ومعهم المهاجم الواعد إيفينا الذى سجل هدفى فريقه خلال مواجهتى غانا ومالى.

بينما متوقع أن يعتمد سونج على تشكيل:

في حراسة المرمى: سيمون أموسولا

خط الدفاع: أوم جوييه – عمر جونزاليز – أوليفير ميبايزو – رافايل أنابا

في الوسط: فيكتور مبيندى – يان اتيكى – كيفين سونى

في الهجوم: ميشيل شيكوا – فرانك إيفينا – إريك أيوك