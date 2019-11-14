التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام أوزبكستان في تصفيات آسيا

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره أوزبكستان اليوم الخميس، على ملعب باختاكور المركزي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣. العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣. من المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي المباراة أمام منتخب أوزبكستان بالتشكيل الأتى : حراسة المرمي: محمد العويس. Advertisements خط الدفاع: عبدالله مادو، محمد البريك، سلمان الفرج، يحيى الشهري. خط الوسط: عبدالله الحمدان، هتان باهبري، ياسر الشهراني. خط الهجوم: عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، زياد الصحفي.

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