موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في تصفيات آسيا والقنوات الناقلة

يحل المنتخب السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب أوزبكستان يوم الخميس على ملعب باختاكور المركزي، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣.

يحتل منتخب أوزبكستان صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من ثلاثة

مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واجدة.

بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد 5 نقاط حيثُ فاز في مباراة كانت ضد سنغافورة بينما تعادل مباراتين ضد اليمن

2-2 وفلسطين 0-0.

موعد مباراة السعودية و أوزبكستان :

تنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره منتخب أوزبكستان في تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر.

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الساعة الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الرابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية و أوزبكستان في التصفيات الآسيوية :

تذاع مباراة السعودية و أوزبكستان بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD 1 بصوت المعلق سمير المعيرفي.