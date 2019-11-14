تشكيل مصر المتوقع أمام كينيا

استقر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة منتخب كينيا في إطار تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون 2021.
تنطلق المباراة فى تمام السادسة مساءً على ستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
التشكيل المتوقع:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: عبدالله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي
خط الوسط الدفاعي: محمد النني - طارق حامد
خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات
خط الهجوم: حسام حس
جدير بالذكر أن منتخب مصر في المجموعة السابعة في التصفيات مع منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.
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