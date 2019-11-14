تأكيدًا لـ"الوفد".. ستاد مالوزيني يستضيف لقاء منتخبي مصر وجزر القمر بتصفيات أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اتحاد الكرة المصري، بملعب مباراة منتخب مصر مع جزر القمر بملعب الأخير، في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021

بالكاميرون.

قرر الكاف، اختيار ملعب مالوزيني لاستضافة المباراة بين المنتخبين، حيث يقام اللقاء يوم 18 نوفمبر الجاري في الجولة

الثانية للتصفيات الأفريقية.

يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا، اليوم، في السادسة مساءً على ملعب برج العرب.

كانت "الوفد" نشرت خبرًا بتاريخ 3 نوفمبر الماضي يشير إلى أن ملعب مالوزيني هو الأقرب لاستضافة المباراة.