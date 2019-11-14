نتيجة مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021

ينتظر جمهور الكرة المصرية ما ستسفر عنه أول مباراة تنافسية للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري”، عندما يواجه منتخب كينيا، مساء اليوم الخميس 14-11-2019، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

المباراة المنقولة على قناة beIN Sports بتعليق “علي محمد علي” ستنطلق في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، 16:00 بتوقيت جرينيتش، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم كذلك “جزر القمر وتوجو”.

وتأكد غياب نجم ليفربول “محمد صلاح” عن مباراة مساء اليوم الخميس 14-11-2019 بداعي إصابة في الكاحل تعرض لها أثناء مشاركته مع ناديه في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي.

وغاب محمد صلاح عن مباراة بتسوانا الودية في شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابة تعرض لها أمام ليستر سيتي في إحدى مباريات البريميرليج على ملعب آنفيلد روود.

ولم يلحق اللاعب بمباراة ليبيريا الودية مطلع الشهر الجاري، نظرًا لانشغاله مع ليفربول بمباراة مانشستر سيتي التي لعبت يوم الأحد الماضي، وشهدت تسجيله لهدف بالرأس، قبل أن يُصاب في نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي مع اللاعب البرازيلي فرناندينيو.

وسيغيب كذلك عن صفوف المنتخب المصري في لقاء مساء اليوم الخميس 14-11-2019، لاعب وسط الأهلي المتميز “حمدي فتحي” بعدما تعرض لقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته في التدريبات يوم الاثنين الماضي.

ولعبت مصر مباراة ودية دولية أمام كينيا في فترة المدير الفني الأميركي الشهير “بوب برادلي”، وذلك بنهاية شهر أغسطس 2014، وانتهت بفوز مصر بهدف سجله لاعب الأهلي “عمرو جمال” في الدقيقة 55، وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح جنبًا إلى جنب الثنائي المعتزل “أحمد حسن وحسني عبد ربه”.

المواجهات المباشرة بين مصر وكينيا

يرجع أول لقاء بين مصر وكينيا إلى بداية شهر فبراير 1977 بذهاب الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 1978، وانتهت بالتعادل السلبي، وفي لقاء الإياب على الأراضي المصرية، فاز الفراعنة بهدف دون رد.

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ولعبت مصر ما مجموعه 12 مباراة أمام كينيا، فازت في 9 مباريات وتعادلت في مباراتين، وخسرت مرة واحدة بنتيجة 1/3 في ذهاب تصفيات الدور الثاني من تصفيات أمم أفريقيا 1980، لكن في الإياب فازت مصر 3/صفر وتأهلت.

كانت أعلى نتيجة في مباراة الفريقين عام 2011 عندما فازت مصر بنتيجة 1/5 ضمن بطولة دول حوض النيل الدولية، وسجل آنذاك “أحمد بلال” هاتريك، وهدف لكل من السيد حمدي ووائل جمعة.

أما أهم مباراة فقد لعبت بينهما عام 1987 في نهائي دورة الألعاب الأفريقية، وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا :

محمد النشاوي

عبد الله جمعة – أحمد حجازي أو (رامي ربيعة) – محمود علاء – أحمد فتحي

محمد النني – طارق حامد

محمود تريزيجيه – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات

حسام حسن أو (محمود كهربا)