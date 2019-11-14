رياضة | عاجل.. ليفربول يحسم "بديل" محمد صلاح تمهيدا لرحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يحسم "بديل" محمد صلاح تمهيدا لرحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر موقف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني تحسبًا لرحيل أحدهما.

وقالت صحيفة إكسبريس الإنجليزية إن كلوب لا يرغب في التعاقد مع أي مهاجم في الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

وكشفت عن اهتمام كلوب بالتعاقد مع المهاجم الإسكتلندي لبورنموث ريان فريزر ليكون بديلاً لصلاح وماني.

ويسعى ليفربول لتأمين نفسه في حال رحيل أحد الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو.