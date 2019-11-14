رياضة | نجم برشلونة يحرج فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يحرج فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الرد على تصريحات الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط البلوجرانا فيما يتعلق بخروجه من خطط مدربه وعدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي.

وقال فالفيردي عقب الانتصار بهدفين دون رد وديًا ضد قرطاجنة لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليس لدي ما أقوله حول تصريحات إيفان راكيتيتش".

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وغاب راكيتيتش عن المباراة الودية، حيث تواجد ضمن قائمة منتخب كرواتيا بالتوقف الدولي، ثم تم استبعاده نظرًا للإصابة التي عانى منها في وتر أكيليس.

وأضاف حول إصابة الكرواتي: "أعتقد أنها مجرد إزعاج بسيط، ونأمل أن يكون جاهزًا للمشاركة معنا في المباراة المقبلة".

يُذكر أن برشلونة خاض المباراة الودية ضد قرطاجنة للمساعدة في جمع الأموال لصالح ضحايا الأمطار الغزيرة التي أثرت على منطقة مورسيا في سبتمبر الماضي.