رياضة | السعودية ضد أوزبكستان .. هنا يرقد جحا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية ضد أوزبكستان .. هنا يرقد جحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة السعودية ضد أوزبكستان في الساعة الثانية ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوحة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ربما لا يعرف الكثيرون معلومات تاريخية عن أفغانسات فهي بلد المآذن والقباب وأشجار التوت والصنوبر وتحتوي على أغلب المدن التاريخية مثل بخارى وسمرقند وخوارزم وقدمت الكثيرة من العلماء مثل إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، وابن سينا والفرغاني والفارابي والبيروني والخوارزمي والنسائي والترمذي وتحتوي في أحد متاحفها على أقدم نسخة من القرآن الكريم.

أما القصة الأشهر في أوزبكستان – حسب صحيفة الرياضية السعودية – فهي في مدينة بخاري وتتكلم عن أن القصة الشعبية الشهير لـ"جحا" أنه مر من هنا والرجل الخيالي في الموروثات الشعبية والذي تناقل الناس أخباره حيث تجد تمثاله في وسط المدينة برفقة حماره الشهير وأهم قصصه هناك حينما صعد إلى منبر المسجد وقال للحاضرين: "هل تعلمون ما سأقولهم لكم أيها المؤمنين؟".