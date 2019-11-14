رياضة | بفرمان من زيدان.. صفقة جديدة على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من زيدان.. صفقة جديدة على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حول وجهته باتجاه البوندسليجا لضم صفقة جديدة للفريق الملكي في الفترة المقبلة.

ويسعى المدرب الفرنسي حاليا تدعيم الخطوط الدفاعية للفريق الملكي في الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع ديفنسا سنترال الإسباني، فأن زيزو حدد اثنين مدافعين من فريق لايبزيج، وقام بوضعهم تحت المجهر تحسبًا للتعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وتابع الموقع الإسباني، أن زيدان أوصى إدارة ريال مدريد بمتابعة ثنائي لايبزيج الدفاعي دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي، من أجل تدعيم الخط الخلفي للملكي.

وأكمل الموقع الإسباني، أن أوباميكانو من مواليد إفرو في فرنسا ومن أصول غينية، وهو واحد من مدافعين المستقبل، وقيمته بحسب موقع ‘‘ترانسفير ماركت‘‘ المتخصص في أسعار اللاعبين أن قيمته السوقية تبلغ حوالي 40 مليون يورو، بينما إبراهيما كوناتي، الذي تبلغ قيمته السوقية ما بين 50 إلى 60 مليون يورو، لأن أندية مثل بايرن ميونيخ وتوتنهام قد استفسرت عن توقيعه وعلى استعداد للانقضاض عليه في الصيف المقبل.