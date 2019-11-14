رياضة | مفاجآت نارية في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد كينيا، في افتتاح مباريات الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث يقام هذا اللقاء ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وسيكون التشكيل الذي سيلعب به البدري وفقا للتدريبات الأخيرة كالتالي:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد الننى وطارق حامد فى الارتكاز وأمامهما الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة ومحمود تريزيجيه.

Advertisements

ومحمود كهربا في الهجوم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا:

وتنطلق مباراة مصر ضد كينيا في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس الموافق 14/11/2019، في مباراة هامة للفراعنة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كينيا

وسيتم إذاعة مباراة مصر ضد كينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المُشفرة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021:

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيصعد صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة للنهائيات المقامة في الكاميرون في صيف عام 2021.

