رياضة | ليفربول يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصارع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مفاجأة جديدة، بعدما كشفت عن عزم نادي ليفربول، على الحصول على خدمات نجم بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جادون سانشو.

وكشفت ديلي ميل أن سانشو بات غير سعيد في ألمانيا، ويشعر بالضيق خاصة بعدما تم استبداله في قمة البوندسليغا أمام بايرن ميونيخ بعد 36 دقيقة فقط من انطلاق المواجهة.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توجه سانشو الجريء سيُعطي دفعة كبيرة لمجموعة من الأندية التي كانت تتخلف عنه في سباق التوقيع ومنها ليفربول.

وتابعت ديلي ميل، أن الأندية المهتمة بضم سانشو سيكون عليها تقديم عرضًا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته، بحسب ما يُقدره دورتموند، ويسعى ريال مدريد وبرشلونة لضم اللاعب أيضا.

وأضافت الصحيفة أن بوروسيا بدأ في البحث عن بديل لسانشو، ويُعتقد أنهم على استعداد للسماح له بالرحيل طالما أن هناك ناديًا قادر على تلبية مطالبه.